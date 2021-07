Calciomercato Milan, intrigo Kessie | Tentativo in casa Barcellona

Il Milan lavora sul calciomercato e in particolare al rinnovo di Franck Kessie. Il centrocampista potrebbe essere sostituito da un colpo dal Barcellona

Il Milan è stata alle prese con rinnovi di contratto piuttosto spinosi sul calciomercato. I rossoneri, in particolare, hanno perso sia Hakan Calhanoglu che Gianluigi Donnarumma dopo mesi e mesi di trattative che non sono andate a buon fine. L’esperienza insegna e ora la dirigenza è totalmente concentrata sul futuro di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano piace non poco alle big inglesi, ma soprattutto la trattativa per il rinnovo di contratto appare particolarmente complicato.

Il centrocampista, grande protagonista nell’ultima stagione agli ordini di Stefano Pioli, chiede 6 milioni di euro per rinnovare il contratto. Il Milan non arriva a queste cifre e il rinnovo al momento resta fortemente in bilico. Attualmente il contratto è da 2,2 milioni di euro con il contratto in scadenza nel 2022. La trattativa è ancora complicata e per questo il Milan è costretto a valutare alternative sul calciomercato.

Calciomercato Milan, Busquets al posto di Kessie: le prospettive in entrata

L’intrigo legato al futuro di Kessie pone l’attenzione inevitabilmente anche sul calciomercato in entrata. In caso di addio, infatti, del centrocampista ivoriano, il Milan potrebbe piombare su Sergio Busquets. La carta d’identità non sarà verdissima, ma il centrocampista potrebbe fare esattamente al caso del Milan come rinforzo d’esperienza per affrontare la prossima Champions League.

Il centrocampista ieri ha mostrato ancora una volta le sue qualità in mediana nel match contro l’Italia, in cui è riuscito a fare da diga e allo stesso tempo a garantire qualità alla manovra. Ha sfiorato anche il gol con una bella conclusione di destro. Il Barcellona è ormai entrato nell’ordine di idee di cedere il calciatore e la pista italiana potrebbe essere particolarmente interessante. Nel recente passato è entrato anche nel mirino della Juventus, ma ora il Milan potrebbe fare sul serio per il calciatore.