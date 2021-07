Accordo raggiunto tra Milan e Brescia: Sandro Tonali è in sede per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2025

In casa Milan oggi è il giorno di Sandro Tonali. Il giovane centrocampista ex Brescia è arrivato a Casa Milan per mettere la sua firma sul contratto che lo legherà al club rossonero fino al 2025. Dopo circa un mese di trattativa tra i dirigenti del Milan e Cellino, è stato trovato l’accordo per l’acquisizione definitiva del cartellino del classe 2000. Dopo i 10 milioni di euro pagati lo scorso anno per il prestito oneroso, il Milan ha rivalutato insieme al Brescia l’accordo, trovando l’intesa per il riscatto a 7 milioni di euro + 3 di bonus.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Perisic in uscita | Nuovi contatti con la Roma

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, assalto a Insigne | Richiesta choc del Napoli

Calciomercato Milan, Tonali in sede: Olzer al Brescia

I rossoneri cederanno al club lombardo il giovane classe 2001 Giacomo Olzer, giocatore sul quale il Milan si è garantito la futura ricompra. Nell’affare potrebbe essere inserito anche il cartellino dell’attaccante classe 2002, Lorenzo Colombo, qualora il club milanese dovesse riuscire ad acquistare un nuovo attaccante. Nelle prossime ore è atteso il comunicato ufficiale del Milan.