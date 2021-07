Ad Appiano Gentile si fa largo l’ipotesi di inserire Ivan Perisic nella trattativa di calciomercato che porta a un calciatore più funzionale al gioco di Simone Inzaghi.

Il calciomercato del 2021, segnato profondamente dalle ripercussioni economiche del Covid-19, impegna i dirigenti a trovare l’idea giusta per migliorare le rose dei club, senza compromettere i conti già pesantemente in rosso. L’Inter, che deve puntellare la squadra campione d’Italia con innesti mirati, segue una pista che potrebbe portare il sostituto di Hakimi in nerazzurro senza dover sborsare cifre astronomiche. La chiave per arrivare a un esterno adatto al 3-5-2 di Simone Inzaghi, potrebbe rivelarsi Ivan Perisic.

LEGGI ANCHE >> >> >> Calciomercato Inter, via Lautaro | Ridimensionamento in attacco!

LEGGI ANCHE >> >> >> Calciomercato Inter e Juventus, ‘affaire’ Griezmann al Barcellona | Gli sviluppi

Inter-Roma l’asse per lo scambio | Il croato alla corte di Mou e Florenzi ad Appiano

Il croato, 32 anni e contratto in scadenza a giugno 2022, non è la pedina ideale da inserire nello scacchiere tattico dell’ex tecnico della Lazio. Potrebbe, invece, essere congeniale al 4-2-3-1 che Jose Mourinho sta disegnando per la nuova Roma. Il portoghese ha bisogno di esterni offensivi in grado di fare la differenza anche in zona gol e, a costo zero, Perisic è un’ occasione. Discorso inverso per Alessandro Florenzi, perfetto per le idee di Inzaghi ma non il terzino ideale di una difesa a quattro. Proprio per questi motivi, i contatti tra Roma e Inter per mettere in piedi uno scambio tra i due giocatori si sarebbero riaperti. Il jolly azzurro ha due anni meno di Perisic all’anagrafe e un contratto in scadenza nel 2023, ma non dovrebbero essere questi dettagli a influenzare l’affare.

La differenza più importante sta, invece, nell’ingaggio percepito dai due calciatori. Perisic guadagna 4 milioni netti mentre Florenzi viaggia intorno ai 2,7. Anche in questo caso, però, le distanze possono essere limate. Il croato, in scadenza, dovrebbe lasciare qualcosa sul piatto in ogni caso, almeno per rimanere nel calcio che conta. Le due società, poi, dovrebbero trovare la quadra sulle valutazioni dei cartellini dei giocatori. Florenzi dovrebbe avere un valore di mercato intorno ai 10 milioni mentre Perisic intorno 12.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Per i giallorossi la cessione dell’esterno, lo scorso anno in prestito al Psg, rappresenterebbe comunque una plusvalenza piena, essendo un prodotto del settore giovanile. L’Inter, avendo ormai ammortato il costo dell’acquisto di Perisic dal Wolsburg, potrebbe mettere a bilancio una cifra comunque vicina ai 10 milioni. Per un totale di 20 milioni complessivi di plusvalenza. Un motivo in più che spinge entrambe le dirigenze in questa direzione.

M.V.