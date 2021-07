L’Inter valuta un colpo di spessore direttamente dalla Premier League: il top club apre al prestito ai nerazzurri

Il calciomercato dell’Inter passerà, inevitabilmente, dalle cessioni. Ripianare un bilancio che sta complicando i piani di mercato nerazzurro per poi dedicarsi alle entrate per la rosa allenata da Simone Inzaghi. In tal senso, la partenza di Hakimi in direzione PSG per circa 68 milioni porta nelle casse nerazzurre denaro fresco da reinvestire (solo in parte) per l’erede del gioiello marocchino. Diversi i nomi che gravitano nell’orbita interista ma il profilo ideale potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la posizione dell’Arsenal sulla cessione di Bellerin si sarebbe ammorbidita. La rosea sostiene come i ‘Gunners’, rispetto a qualche settimana fa, hanno aperto all’ipotesi prestito per lasciare partire il talento spagnolo. L’Inter parrebbe fortemente intenzionata a puntare sul 26enne in scadenza il 30 giugno 2023 in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Inter, svolta Bellerin: i dettagli

L’Arsenal, invece, vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto per una cifra di 20-25 milioni di euro. La soluzione potrebbe dunque essere trovata a metà strada ma Bellerin sembra sempre più vicino a salutare i ‘Gunners’ e ad approdare alla corte di Inzaghi come erede di Hakimi.

Lo spagnolo, non convocato da Luis Enrique per Euro 2020, è reduce da 35 presenze con la maglia dell’Arsenal, con 1 gol e 4 assist vincente tra Premier League e coppe.

Situazione dunque in divenire, la strada per portare Bellerin all’Inter inizia ad essere in discesa: l’apertura dell’Arsenal può regalare ad Inzaghi una nuova freccia.