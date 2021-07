Italia-Spagna 5-3 (d.c.r.), azzurri in finale | Jorginho decisivo!

E’ appena terminata la semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna. Gli azzurri la sbloccano con Federico Chiesa, ma poi è arrivato il pareggio di Alvaro Morata. Jorginho segna il rigore decisivo: Italia in finale!

L’Italia aspettava con trepidante attesa la partita contro la Spagna, valida per la semifinale di Euro 2020. La prima frazione di gioco inizia sulla scia delle furie rosse che con la loro qualità tecnica mettono in grande difficoltà gli azzurri a centrocampo. Poi la squadra di Roberto Mancini prende coraggio e reagisce, e la partita diventa più equilibrata.

I gol però arrivano solo nella ripresa: Federico Chiesa realizza l’1-0 con un bel destro tipico delle sue caratteristiche. La gioia dell’Italia, però, non durerà fino al termine della partita e anzi la Spagna reagisce subito alla grande. Dopo aver creato un paio di occasioni da gol, le furie rosse trovano il pareggio con Alvaro Morata, inizialmente lasciato in panchina da Luis Enrique. La partita va ai supplementari, con l’Italia che attua una resistenza arcigna per tenere il risultato. A fine primo tempo supplementare la situazione è ancora sull’1-1 e non si sblocca negli ultimi 15′: si va ai rigori. Sbaglia subito Locatelli per l’Italia, ma sbaglia anche Olmo. Decisivo l’errore di Morata e il gol di Jorginho: gli azzurri sono in finale!