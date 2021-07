L’Italia si appresta ad affrontare la Spagna nella semifinale di Euro 2020. Sono appena arrivate le formazioni ufficiali delle due Nazionali

Tutta l’Italia è in fermento in attesa della semifinale di Euro 2020. Gli azzurri, dopo l’importante affermazione contro il Belgio, non vogliono deludere contro le furie rosse e conquistare l’ambito accesso alla semifinale. Sono appena state comunicate le scelte di formazioni da parte di Roberto Mancini e Luis Enrique.

Esclusione a sorpresa per gli spagnoli che non vedranno la presenza dal primo minuto di Alvaro Morata, bomber della Juventus e della Nazionale spagnola. Tutto confermato, invece, per Mancini che vede la pesante assenza di Spinazzola a sinistra, sostituito da Emerson Palmieri. Di seguito le formazioni ufficiali.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Oyarzabal, Dani Olmo. Allenatore: Luis Enrique.