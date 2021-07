Euro 2020, Italia-Spagna: formazioni e diretta TV e streaming

Italia Spagna: le probabili formazioni e la diretta TV e streaming della prima semifinale di Euro 2020

È il giorno di Italia–Spagna. Questa sera, alle ore 21, gli azzurri si giocheranno a Wembley l’accesso alla finale di Euro 2020. Un traguardo raggiunto anche due edizioni fa, nel 2012, proprio contro le Furie Rosse che travolsero 4-0 la Nazionale di Prandelli. Quella di stasera, dunque, sarà anche una sorta di rivincita contro una Spagna rivoluzionata: gli unici ‘superstiti’ sono infatti Jordi Alba e Sergio Busquets. Solo Bonucci e Chiellini, invece, per gli azzurri. Ecco le probabili formazioni e dove vedere in TV e in streaming la prima semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Eranio: “Deluso da Donnarumma. Milan, serve Isco”

Italia Spagna formazioni: le possibile scelte di Mancini e Luis Enrique

Perso Leonardo Spinazzola, che si è operato ieri al tendine d’Achille, Mancini affiderà la fascia sinistra ad Emerson Palmieri. Sulla destra è invece confermato Di Lorenzo, con Bonucci e Chiellini a guidare la difesa. Nessun cambio, invece, a centrocampo e in attacco: Verratti e Chiesa hanno ormai vinto il ballottaggio con Locatelli e Berardi. Confermato anche Immobile nonostante la pessima prestazione contro il Belgio. Luis Enrique dovrà invece fare a meno di Sarabia: Morata dovrebbe essere affiancato da Ferran Torres e Dani Olmo. Verso il recupero Laporte al centro della difesa.

Ecco le probabili formazioni:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa , Immobile, Insigne. C.T.: Mancini.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. C.T.: Luis Enrique.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato Juventus, dopo Ronaldo: doppio intrigo con il Bayern

Euro 2020, dove vedere Italia-Spagna in TV e in streaming: tutti i dettagli

Il match, in programma questa sera alle ore 21, sarà trasmesso in chiaro dalla Rai, su Rai Uno, ed inoltre visibile per gli abbonati su Sky, ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite; 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Sarà inoltre possibile seguire la partita anche in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay, collegandosi al sito www.raiplay.it o scaricando l’app su smartphone o tablet, oltre che su Sky Go (per i soli abbonati scaricando l’app ufficiale). Infine, Italia-Spagna sarà visibile anche su NOW TV, collegandosi al portale per acquistare uno dei pacchetti disponibili.