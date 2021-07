La Juventus di Allegri prende forma con il passare delle settimane: occhi a centrocampo, offerta per il top player

Mancano ancora diverse settimane alla chiusura del calciomercato estivo che, già da diversi giorni, sta portando sorprese importanti in quella che sarà la Serie A 2021/22. La Juventus è tra i club maggiormente attivi e, con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, i bianconeri puntano a tornare al vertice sia in Italia che in Europa. Tra i nomi maggiormente accostati alla squadra bianconera negli ultimi mesi vi è uno degli ‘esuberi’ di lusso del ‘Cholo’ Simeone a Madrid. L’Atletico guidato dal tecnico argentino ha deciso di mettere sul mercato lo spagnolo Saul. Visto l’arrivo di de Paul, il club di Madrid ha messo in vendita il talento di Elche, accostato alla Juventus così come a numerosi top club europei. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, Bayern Monaco e Chelsea sarebbero state superate nella corsa al gioiello 26enne, in scadenza nel 2026 con i ‘Colchoneros’. Starebbe infatti per arrivare una ricchissima offerta dalla Premier League che metterebbe ko non solo Bayern e Chelsea, ma anche la Juventus: in pole position c’è il Liverpool di Jurgen Klopp.

Calciomercato Juventus, svolta Saul: pronti 50 milioni

I ‘Reds’ hanno la necessità di sostituire Wijnaldum, finito a parametro zero al PSG, ed il nome di Saul, accostato anche al Manchester City, è quello che convince maggiormente l’allenatore tedesco deciso a puntarvi nelle prossime settimane.

Il portale spagnolo sottolinea come da Anfield sarebbe pronta un’offerta da 50 milioni di euro che porterebbe al via libera di Simeone, pronto a dire addio a Saul.

Un’entrata in scena quella del Liverpool che sbaraglia la concorrenza, con la Juventus che dovrà dunque guardare altrove per il prossimo colpo di spessore a centrocampo da regalare ad Allegri.