Il calciomercato bianconero può vedere un clamoroso scambio con la Lazio di Sarri: doppio sacrificio per Milinkovic-Savic

Il calciomercato della Juventus prende forma e con Allegri in panchina, uno dei nodi da sciogliere sarà il centrocampo che il tecnico toscano ha intenzione di schierare nella stagione 2021/22. Dai nomi in uscita alle possibili entrate, il nome caldo può tornare ad essere quello di Sergej Milinkovic-Savic in scadenza nel giugno 2024 con la Lazio di Lotito. Il centrocampista serbo rimane uno dei sogni di mercato della ‘Vecchia Signora’ che dovrà tuttavia fare i conti con una vecchia conoscenza del club bianconero. Quel Maurizio Sarri, esonerato dalla Juventus la scorsa estate e adesso alla guida della Lazio, che per lasciar partire l’ex Genk, è pronto ad avanzare due importanti richieste alla dirigenza juventina. Milinkovic-Savic, valutato non meno di 80 milioni di euro dalla società capitolina, può arrivare attraverso un clamoroso scambio due per uno. Doppio sacrificio richiesto al suo ex club, Sarri pronto a trattare la cessione del 26enne di Lleida.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, gioiello a centrocampo | Intrigo Liverpool: sorpasso!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo in bilico | Incastro con Mbappe

Calciomercato Juventus, maxi scambio per Milinkovic-Savic: la richiesta di Sarri

Il nome di Milinkovic-Savic torna prepotentemente nei radar bianconeri. L’ex Sarri è disposto a parlarne, con una doppia ricca richiesta per lasciar partire il gioiello biancoceleste. L’allenatore campano vorrebbe nella Capitale Rodrigo Bentancur, pilastro della ‘sua’ Juventus e valutato non meno di 40 milioni.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il secondo nome, in uscita dalla Torino bianconera e che piace all’allenatore biancoceleste, è quello di Merih Demiral. La Juventus valuta il turco al pari di Bentancur: 40 milioni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio stellare | C’è anche Dybala: 176 milioni!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio per Ronaldo | Sorpresa dalla Premier!

Un doppio colpo per la Lazio, con la Juventus che metterebbe sul piatto due pedine per avvicinarsi alla valutazione di Milinkovic-Savic fatta da Claudio Lotito.