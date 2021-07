In caso di mancato arrivo di Manuel Locatelli, la Juventus di Massimiliano Allegri andrebbe forte a puntare su Ismael Bennacer, centrocampista centrale del Milan

Manca poco meno di una settimana al termine dell’europeo con l’Italia di Roberto Mancini che, fra pochissime ore, sfiderà la Spagna in occasione della semifinale allo stadio di Wembley, a Londra. Gli azzurri, sulle ali dell’entusiasmo, potrebbero non vedere fra i titolari Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo infatti, con il rientro di Marco Verratti, ha perso il suo posto nei primi undici del Mancio. Nonostante ciò, l’ex giocatore del Milan è stato comunque uno dei migliori dell’Italia finora nella competizione e la Juventus di Massimiliano Allegri, a caccia di un mediano in questa sessione di calciomercato, vuole puntare forte su di lui.

La trattativa però non è delle più facili. Il Sassuolo chiede almeno 40 milioni di euro per il classe 1998 e non è da dare per scontato l’inserimento di una contropartita come Radu Dragusin. Il suo agente infatti, ai microfoni della ‘CMIT TV’, ha ribadito la volontà di restare in bianconero e, in alternativa, di trasferirsi soltanto in presenza di un progetto interessante ed allettante dal punto di vista tecnico per il calciatore.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio per Ronaldo | Sorpresa dalla Premier!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Juventus beffata con Inter e Milan | I dettagli

Calciomercato Juventus, il piano B se salta Locatelli arriva dalla Serie A!

In caso di mancato arrivo di Manuel Locatelli, la Juventus di Federico Cherubini potrebbe tornare forte su un nome già seguito in passato. Stiamo parlando del profilo di Ismael Bennacer, centrocampista del Milan di Stefano Pioli valutato almeno 40 milioni di euro dalla società meneghina.

Per cercare di tirare un po’ il prezzo nella trattativa, la Vecchia Signora potrebbe inserire come contropartita Aaron Ramsey, centrocampista gallese deludente in maglia bianconera che, però, ad Euro 2020 è stato uno dei migliori durante la fase a gironi. L’ex Arsenal ha un contratto in scadenza nel 2023 con la Juventus, ma soprattutto un ingaggio di circa 7 milioni di euro che rende davvero difficile un suo approdo al Milan.