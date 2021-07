Calciomercato Juve, Paqueta trascina il Brasile! Ritorno di fiamma

La Juventus è molto concentrata sul calciomercato internazionale: possibile ritorno di fiamma per l’ex Milan

Brasile ancora nel segno di Lucas Paqueta. I verdeoro volano in finale di Copa America: battuto 1-0 anche il Perù, ancora con un gol decisivo dell’ex Milan. Il centrocampista del Lione aveva deciso anche la sfida dei quarti di finale contro il Cile, vinta dalla squadra di Tite sempre per 1-0. Il torneo sta insomma consacrando il 23enne, che si è rilanciato in Francia dopo la deludente esperienza in rossonero. Il talento brasiliano è infatti reduce anche da una stagione piuttosto positiva con la maglia del Lione, al punto che nelle scorse sessione di calciomercato si era anche parlato di un possibile interessamento della Juventus. Le prestazioni e i gol decisivi in Copa America potrebbe così far tornare Paqueta nei pensieri della dirigenza bianconera. Ecco tutte le cifre e i dettagli e le possibili contropartite.

LEGGI ANCHE >>> Euro 2020, Italia-Spagna: formazioni e diretta TV e streaming

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, occhi puntati sul centrocampista | Piace ad Ancelotti

Calciomercato Juve, scambio per Paqueta

L’ex rossonero ha chiuso l’ultima stagione al Lione con un importante contributo di 10 gol e 6 assist, e adesso sta trascinando nientemeno che il Brasile di Neymar. Una vetrina che potrebbe anche riaccendere l’interesse della Juventus. Il classe 1997 è in scadenza di contratto nel 2025 e valutato almeno 30-35 milioni dal club francese. Un prezzo destinato anche a salire se i verdeoro dovessero trionfare in Copa America.

La Juve, dal canto suo, potrebbe tentare di abbassare le pretese del Lione offrendo anche contropartite tecniche: De Sciglio, che farebbe ritorno nella squadra francese, e Rugani. Il difensore rientra dal presti al Cagliari e potrebbe fare al caso del neo tecnico Peter Bosz. Entrambi sono valutati circa 8-10 milioni di euro ed abbasserebbero sensibilmente il conguaglio economico destinato al Lione. Occhi puntati, dunque, anche sulla possibile pista Paqueta.