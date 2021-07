Tutti pazzi per Barella: il centrocampista dell’Inter e della Nazionale è nel mirino di due big che potrebbero proporre degli scambi

L’uscita di Achraf Hakimi permetterà all‘Inter di respirare e incassare una cifra piuttosto considerevole per sistemare il bilancio. La cessione del marocchino, però, potrebbe non essere l’unica in casa nerazzurra. Tra i giocatori più ambiti in casa Inter c’è Nicolò Barella. Il centrocampista classe ’97 si sta confermando un trascinatore anche della Nazionale all’Europeo e rappresenta uno dei pezzi più pregiati del club nerazzurro.

Calciomercato Inter, il Real offre Marcelo e Ceballos per Barella

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Balon’, sul centrocampista sardo ci sarebbe il forte interesse di Barcellona e Real Madrid. Entrambi i club cercano di rinnovare il centrocampo ma non hanno una disponibilità economica tale da permettersi un giocatore così costoso. Per venire incontro alla richiesta dell’Inter, entrambe le compagini spagnole potrebbero, quindi, proporre degli scambi. Il Real Madrid potrebbe mettere sul piatto Marcelo, in scadenza nel 2022 e quindi in uscita. Il terzino brasiliano, nonostante l’età, potrebbe far molto comoda all’Inter che sta cercando proprio un giocatore in quel ruolo.

L’ingaggio di Marcelo di 11 milioni di euro a stagione rappresenta, però, l’ostacolo più grande per l’Inter. Il Real Madrid inserirebbe anche il cartellino di Dani Ceballos per un totale di 55 milioni di euro. La cifra, però, è ritenuta troppo bassa dai nerazzurri che valutano Barella circa 85-90 milioni di euro. Lo scambio pensato dal Real Madrid non è attualmente plausibile per i nerazzurri che sacrificherebbero l’ex Cagliari solo per un’offerta folle.