Calciomercato Inter, gli occhi del Real su Barella

Per dare nuova linfa al suo centrocampo, il Real Madrid ha inserito tra gli obiettivi di calciomercato il centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana.

Nella giornata in cui si gioca la semifinale di Euro2020 tra Italia e Spagna ci sono degli osservatori che attendono il match non solo per questioni di tifo, ma per segnarsi alcune cose sul taccuino. È il caso dei dirigenti del Real Madrid, che avrebbero nei desiderata di calciomercato di mister Carlo Ancelotti il centrocampista azzurro che gioca nell’Inter. Il reparto nevralgico dei ‘Blancos‘, d’altronde, necessita di una svecchiata e mostri sacri come Luka Modric e Toni Kroos vanno affiancati a qualcuno che abbia qualità e quantità da mettere a disposizione.

LEGGI ANCHE >> >> >> Calciomercato, Insigne non ci sta: è rottura | Sorpasso in Serie A: c’è lo sprint

LEGGI ANCHE >> >> >> Calciomercato Juventus, scambio stellare | C’è anche Dybala: 176 milioni!

Ancelotti vuole Barella per il suo Real | Via dall’Inter solo per offerta monstre

La stima che ‘Carletto’ prova per Nicolò Barella è nota sin dai tempi in cui allenava il Napoli e voleva portare in Campania l’allora talento del Cagliari. La prospettiva non si è realizzata, ma l’innamoramento calcistico di Ancelotti per il 24enne centrocampista nerazzurro sarebbe soltanto cresciuto col tempo. Almeno stando a quanto riporta okdiario, che presenta il calciatore come uno dei nomi più in alto nel taccuino del mister madrileno.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La trattativa, però, sarebbe tutt’altro che semplice. L’Inter, infatti, dopo la cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain ha meno esigenza di fare cassa a tutti i costi e non rinuncerebbe a Barella se non per un’offerta monstre. Che, per convincere i nerazzurri almeno a sedersi al tavolo, dovrebbe superare i 70 milioni di euro.