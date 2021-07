Calciomercato Juventus, Mbappe 'muove' Ronaldo | Lo scenario

La Juventus potrebbe cedere Cristiano Ronaldo, ma molto dipenderà dal futuro di Mbappe, cercato con insistenza dal Real Madrid

Non solo Paulo Dybala, anche Cristiano Ronaldo non ha ancora deciso cosa fare in questa sessione di calciomercato. Il portoghese ha un contratto in scadenza fino al 2022 e percepisce dalla Juventus un ingaggio da 31 milioni di euro a stagione, che con la pandemia è diventato esageratamente alto. Poche squadre possono permettersi queste cifre, ed è per questo che le opzioni per il suo futuro sono molto limitate. L’eventuale addio di CR7 garantirebbe alla Juve la possibilità di investire, ma c’è bisogno degli incastri giusti.

Juventus, il PSG su Ronaldo se va via Mbappe

Secondo quanto riferito da Eduardo Inda ai microfoni de ‘El Chiringuito Jugones‘, la squadra che potrebbe prelevare Ronaldo dalla Juventus è il PSG. Tuttavia, come detto in precedenza, c’è bisogno dell’incastro giusto, rappresentato da Kylian Mbappé. Di seguito, le parole di Inda: “Ci sono molte possibilità che Mbappé arrivi al Real Madrid, se il PSG riesce a ingaggiare Messi o Cristiano Ronaldo“. Florentino Perez è da tempo sul francese, anche lui in scadenza nel 2022.

Se il Real Madrid riuscirà ad acquistare Mbappé, il PSG dovrà catapultarsi su un’altra star, che inevitabilmente potrà essere anche Ronaldo. Intanto, la Juventus resta in attesa.