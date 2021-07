Italia-Spagna, Luis Enrique in conferenza | “Non faremo questo errore”

Italia-Spagna, il CT Luis Enrique carica la sua ‘Roja’ in conferenza stampa e poi avverte: “Non faremo questo errore”

In attesa di scendere in campo nella splendida cornice di Wembley, Italia-Spagna è già cominciata in conferenza stampa: “Sarà una gara molto difficile, intensa e di grande passione”, ha spiegato il CT spagnolo Luis Enrique ai giornalisti presenti. “Loro sono una squadra capace di far male in più modi, dovremo stare attenti. Giocano un gran bel calcio, divertente e ben studiato. L’Italia sa tenere il pallone, anche nella metà campo avversaria, vicino alla porta. Ripeto, dovremo stare attenti. Soprattutto a non commettere un errore: quello di non giocare da Spagna. Andrà come andrà, ma dovremo sempre essere fedeli al nostro gioco e al nostro spirito”, ha spiegato il tecnico delle ‘furie rosse’.