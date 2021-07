Il Napoli pronto a blindare Giovanni Di Lorenzo con il rinnovo: l’ex Empoli sta facendo scintille con la Nazionale

Subentrato a Florenzi dopo l’infortunio dell’ex Roma contro la Turchia, Giovanni Di Lorenzo si è impadronito della fascia destra azzurra. Il CT Roberto Mancini, d’altronde, lo ha sempre stimato, convocandolo anche nei momenti di flessione del terzino toscano. Adesso, l’esterno del Napoli si sta mettendo in mostra come uno dei migliori dell’Europeo in quel ruolo, attirando su di sé anche gli occhi indiscreti dei top club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cessione ‘ufficiale’ | Indizio social

Un rischio che il neonato Napoli di Luciano Spalletti non può certo correre: secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, gli azzurri sono pronti a blindare Giovanni Di Lorenzo con un rinnovo sino al 2026. Un’investitura importante per un calciatore arrivato tardi nel grande calcio, ma già capace di imporsi senza troppi problemi. Fisicamente e tatticamente. Il nuovo accordo tra i partenopei e l’ex Empoli prevederebbe anche un piccolo aumento di ingaggio, a riconoscere l’exploit di Di Lorenzo come uno dei migliori terzini in Europa.