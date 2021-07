La Juventus pianifica il mercato, ma potrebbe dire addio ad un obiettivo: beffa dal Barcellona, con l’attaccante diretto al City di Guardiola

Il calciomercato entra nella fase più calda, con le società di Serie A che iniziano a pianificare i primi colpi da attuare nella sessione estiva. I cambi di allenatori porteranno a rinnovi delle rose anche se le risorse non abbondano. Tra i protagonisti è lecito aspettarsi la Juventus, chiamata a rispondere alle esigenze tattiche di Massimiliano Allegri. Il tecnico aspetta rinforzi in attacco, ma un obiettivo rischia di sfumare anzitempo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cessione ‘ufficiale’ | Indizio social

Il riferimento è ad Antoine Griezmann, legato al Barcellona da un contratto sino al 2024 ma ancora non entrato nei cuori dei tifosi blaugrana. Il francese – protagonista di un Europeo senza acuti – fatica a ritrovare i numeri collezionati con l’Atletico Madrid: appena 13 i gol in 36 presenze nella scorsa Liga, con gli spagnoli che stanno valutando la sua partenza. Secondo quanto riferisce ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona necessita di liquidità e vendere il francese permetterebbe di risparmiare sul monte ingaggi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio per Ronaldo | Sorpresa dalla Premier

Gli stimatori del giocatore non mancano. La Juventus è interessata, ma potrebbe essere superata dalla concorrenza del Manchester City. Gli inglesi hanno come primo obiettivo per l’attacco Harry Kane, ma qualora dovesse sfumare si andrebbe alla carica per Griezmann. Il Barcellona avallerebbe l’operazione, con l’inserimento anche di una possibile contropartita.

Calciomercato Juventus, Griezmann al City

Il club spagnolo è infatti interessato a Bernardo Silva, autore anche lui di una stagione a luci ed ombre in Premier League: 26 presenze e appena due reti. Lo scambio Griezmann-Bernardo Silva accontenterebbe tutti, dando ad entrambi i giocatori una possibilità di riscatto. La premessa all’operazione, però, è il mancato approdo di Kane al City: in quel caso la Juventus dovrebbe dire addio a Griezmann, cercando altrove il rinforzo in attacco per il prossimo campionato.