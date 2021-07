La Juventus di Massimiliano Allegri è a caccia di rinforzi in sede di calciomercato per il futuro: torna di moda l’ipotesi Koulibaly dal Napoli ora di Luciano Spalletti

Si infiamma il calciomercato in vista della prossima stagione. Molte sono le panchine che hanno cambiato timoniere nell’ultima settimana di maggio. L’Inter è passata da Antonio Conte a Simone Inzaghi, mentre la Juventus, dopo la qualificazione in Champions League con Andrea Pirlo, è tornata nelle mani di Massimiliano Allegri, tecnico toscano che, come Luciano Spalletti al Napoli, riprende ad allenare in Serie A dopo due anni di pausa. In casa Juventus in particolare, molta attenzione è riservata alla costruzione della rosa da parte di Federico Cherubini, che ha preso il posto di Fabio Paratici.

Fra gli obiettivi principali in entrata della nuova Juventus c’è sicuramente la volontà di trovare rinforzi nel reparto difensivo il quale, oltre al centrocampo, ha subito sensibilmente il ricambio generazionale. Nonostante le grandi prestazioni a questo Euro 2020 infatti, Leonardo Bonucci non ha dato grandi garanzie nell’arco della stagione, così come Giorgio Chiellini, principalmente per problemi fisici.

Calciomercato Juventus, restyling in difesa | Torna di moda Koulibaly

La Juventus, in vista del restyling nel reparto difensivo, potrebbe tornare all’assalto per Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Napoli ora di Luciano Spalletti. Il giocatore franco-senegalese ha un contratto con il club azzurro fino al 2023 ed una valutazione da parte di Aurelio De Laurentiis non inferiore ai 60 milioni di euro.

Per arrivare a questo prezzo, la Juventus di Max Allegri potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Merih Demiral, difensore centrale turco in uscita dalla Vecchia Signora, ma non basterebbe. Potrebbe infatti essere necessaria l’aggiunta di un conguaglio economico non inferiore ai 25 milioni di euro.