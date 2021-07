Calciomercato Inter, Mendy nel mirino | Guardiola tenta lo scambio

L’ultima suggestione in casa Inter è Benjamin Mendy del Manchester City, Guardiola ne vorrebbe approfittare per uno scambio

L’Inter è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro già dallo scorso anno, quando sulla fascia si sono alternati i vari Perisic, Young e Darmian. Ma Inzaghi avrà bisogno di un titolare fisso del ruolo, poiché gli esterni sono il punto di forza delle due squadre. L’Inter, però, ha problemi economici e ha già venduto Hakimi sulla destra al PSG e potrebbe esserci un’altra grande cessione per far quadrare i conti. In entrata, Marotta starebbe pensando di avviare i contatti per Benjamin Mendy, terzino sinistro del Manchester City che negli ultimi anni ha avuto tanti problemi fisici.

Inter, Guardiola chiede Bastoni per Mendy

Il valore di Mendy è diminuito molto da quando Guardiola lo ha portato al Manchester City. Dai circa 60 milioni pagati al Monaco, si è passati alla metà, 30 milioni di euro. Un’occasione di mercato da cogliere, anche perché il francese è un classe ’94 che può ancora dare tanto. Per l’Inter è una suggestione, ma Guardiola è sempre pronto ad approfittare di certe dinamiche. E infatti il manager spagnolo offrirebbe Mendy più 30 milioni di euro per Alessandro Bastoni, valutato 60 milioni dal club nerazzurro.