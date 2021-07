L’Inter lavora sul calciomercato, alla ricerca di un colpo importante per la sua porta. Un obiettivo per i nerazzurri potrebbe presto sfumare

L’Inter pensa al calciomercato alla ricerca di soluzioni di livello per la sua porta. I nerazzurri lavorano, infatti, al post Handanovic, a caccia di profili importanti per sostituire il capitano dell’Inter nelle prossime stagione. E’ così che i nerazzurri stanno valutando nomi importanti e di prospettiva che possano rilevare l’eredità dell’estremo difensore della Beneamata.

Un nome circolato con grande insistenza nelle ultime settimane è quello di Bartlomiej Dragowski. Il portiere della Fiorentina piace non poco alla dirigenza nerazzurra per esplosività, qualità tecniche e fisiche. Ha dimostrato ottime doti anche con la maglia Viola, tanto da interessare particolarmente i nerazzurri per il futuro, ma con acquisto già quest’estate. Grandi novità, però, sono in arrivo per il futuro del calciatore, che potrebbe assumere tutt’altri aspetti nelle prossime settimane.

Calciomercato Inter, futuro Dragowski: la svolta con la Fiorentina

Il futuro di Dragowski potrebbe subire una netta svolta nelle prossime settimane, ma non in chiave Inter. Infatti, il calciatore potrebbe presto rinnovare con la Fiorentina. Secondo quanto riporta ‘La Nazione’, infatti, la Fiorentina potrebbe presto spingere per prolungare l’accordo con il portiere. Attualmente il contratto del portiere è in scadenza nel giugno 2023, ma la Viola vorrebbe prolungarlo fino al 2025. Un segnale forte che servirebbe anche come segnale alle big che hanno messo nel mirino il calciatore, l’Inter su tutte. Vedremo, dunque, se il rinnovo si concretizzerà nelle prossime settimane.