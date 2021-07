Da obiettivo di calciomercato dell’Inter a nuovo rinforzo per una squadra di Bundesliga. Il futuro dell’attaccante colombiano è in Germania.

L’Inter aveva deciso di inesrire il suo nome in una rosa di calciatori adatti a rinforzare l’attacco nerazzurro da mettere a disposizione dell’allenatore Simone Inzaghi. L’attaccante colombiano, visto nelle ultime quattro stagioni in Primera Division con la maglia del River Plate, sarà invece un nuovo giocatore dell’Eintracht Francoforte, che ha già ufficilizzato il suo arrivo a parametro zero in Germania.

Borre non più sul taccuino dell’Inter | UFFICIALE il suo arrivo all’Eintracht

Gude, Rafael! 👋🦅 Rafael Santos Borré wird ein Adlerträger! Der kolumbianische Stürmer erhält einen Vertrag bis 2025 😍#SGE #Borré2025 pic.twitter.com/pAKiwM05R3 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) July 5, 2021

‘Le Aquile’ hanno annuciato che l’accordo con il calciatore Rafael Santos Borre legherà l’attaccante al club tedesco per le prossime quattro stagioni.

M.V.