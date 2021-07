Federico Chiesa è tornato ad essere protagonista con la maglia della Nazionale italiana: la voglia dell’attaccante della Juventus

L’Italia si appresta a giocare la semifinale di Euro2020 contro i rivali di sempre della Spagna. Sarà un confronto acceso con la carica di Federico Chiesa, che è sceso in campo dal primo minuto contro il Belgio. Lo stesso attaccante della Juventus ha svelato ai microfoni di Uefa.com la sua possibile dedica in caso di vittoria: “Mi dispiace tantissimo per Spina davvero, era un giocatore fondamentale per noi. Siamo fratelli e perderne uno non è bello come metafora”. Poi ha aggiunto: “Gli auguro il meglio, è un grande giocatore e ci mancherà in queste partite. Noi cercheremo di portargli qualcosa di grande per regalargli una grande gioia”.

Italia-Spagna, Chiesa duello con Morata

Come avversario ci sarà il suo compagno di club, Alvaro Morata, che sarà al centro dell’attacco spagnolo: “Ci siamo sentiti, e ci siamo fatti i complimenti per i gol. Ci saluteremo, gli voglio bene. E’ stato uno dei giocatori che mi ha aiutato ad inserirmi al meglio quando sono arrivato alla Juve. Sarà bello incontrarlo in questa semifinale”.

