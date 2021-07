Il Milan continua a osservare in Spagna per trovare un rinforzo a centrocampo: la beffa però può arrivare proprio da un club iberico

Il Milan lavora per rinforzare la rosa e una delle priorità sembrerebbe essere il centrocampo. Infatti nella zona centrale del campo i rossoneri si stanno guardando intorno per scorgere qualche occasione in Europa e continuano ad osservare con interesse Dani Ceballos. Il centrocampista di proprietà del Real Madrid ma che per due stagioni ha giocato in prestito all’Arsenal, sembrerebbe non essere più nei piani dei ‘Blancos’, disposti a liberarsene.

In questa stagione, la seconda con la maglia dei ‘Gunners’, lo spagnolo ha collezionato 40 presenze, con tre assist all’attivo. I rossoneri però sembrerebbero non essere gli unici interessati a lui. Proprio dalla Spagna potrebbe arrivare la beffa.

Calciomercato Milan, obiettivo Ceballos a rischio: il Real Betis avanza l’offerta

Il futuro del Milan si costruisce adesso, nella sessione estiva di calciomercato. Infatti il club rossonero cerca rinforzi per la prossima stagione e continua a guardare con interesse a Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid che nelle ultime due stagioni ha giocato con la maglia dell‘Arsenal.

Il centrocampista spagnolo però sembrerebbe essere corteggiato proprio in patria. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il Real Betis sembrerebbe fare sul serio e avrebbe avanzato al Real Madrid la prima offensiva per il centrocampista. Il Milan così rischia di rimanere beffato.