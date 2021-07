Domenico Berardi è da tempo un pallino di Stefano Pioli. Il Milan può davvero provare ad accontentarlo: ecco i dettagli

Sempre più Berardi per il Milan. Ora a Euro2020 con l’Italia di Mancini, l’esterno è da tempo un pallino di Stefano Pioli, con il tecnico che lo avrebbe voluto con sé già nel corso della sua esperienza sulla panchina della Fiorentina. Il classe ’94 di Cariati sembra ora convinto a lasciare il Sassuolo dove gioca da una vita e al quale è notoriamente molto legato tanto da aver rifiutato in questi anni diverse proposte, in primis quelle della Juventus. Nonostante la fede interista, il Milan è destinazione gradita e preferita a quella inglese rappresentata dal Leicester. Paolo Maldini si dice sia già al lavoro per trovare una intesa coi neroverdi, avendo come punto fermo la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che sarebbe un obbligo mascherato. Il tutto per un totale di 35 milioni di euro, tra i 5 e i 10 subito per il prestito e i restanti al momento del riscatto fissato a giugno 2022.

Gli emiliani accetterebbero tale soluzione? È tutto da vedere, con il Milan che sarebbe comunque disposto a inserire nell’operazione il cartellino di Krunic. Il bosniaco non rientra nei piani futuri e potrebbe fare comodo al club della famiglia Squinzi, o meglio al neo tecnico Dionisi per il suo 4-3-1-2.

Calciomercato Milan, Berardi perfetto per il 4-2-3-1: numeri da big

Berardi sarebbe perfetto invece nel 4-2-3-1 di Pioli, il quale ripetiamo stravede per lui. Non a torto, considerati i numeri da big dell’ultima stagione in Emilia: 17 gol e 8 assist.