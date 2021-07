Calciomercato Juventus, ‘assist’ Pogba | “Si può fare!”

Calciomercato Juventus, il grande sogno del ritorno di Paul Pogba può diventare realtà: il francese si avvicina

Quello della Juventus sarà un calciomercato di attesa di occasioni da cogliere. Niente spese folli, la situazione economica generale e del club bianconero parla chiaro e del resto anche la dirigenza, nella conferenza stampa di qualche giorno fa, ha ribadito una certa politica di austerity in vista della sessione estiva. In ogni caso, Cherubini e i suoi collaboratori restano alla finestra per sviluppi interessanti. Il grande sogno di tutto l’ambiente, da tempo, è quello del ritorno di Paul Pogba. Operazione economicamente ardua, o forse no.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occasione dal Barcellona | Via a metà prezzo

Calciomercato Juventus, spiragli per Pogba: “Non è impossibile”

Lo scatto del francese a Miami con l’ex compagno Paulo Dybala ha infiammato la fantasia dei tifosi per una ‘reunion’ che sarebbe certamente molto gradita. Prendendo le mosse proprio da quella foto, il giornalista Graziano Campi, a ‘Top Calcio 24′, si è detto fiducioso per possibili spiragli. “E’ una foto suggestiva e non è un mistero che Pogba stia continuando a flirtare con la Juventus – ha spiegato – E’ una vicenda a cui starei molto attento, non è detto che ciò che sembra impossibile adesso non possa poi sbloccarsi improvvisamente”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘tagliato’ da Allegri | Doppia contropartita

Il motivo, a suo avviso, è piuttosto chiaro: “Il Manchester United ha assoluto bisogno di venderlo – ha dichiarato – Diversamente, nel 2022, rischierebbe di perderlo a zero e non può permetterselo”. Il continuo ping-pong su un rinnovo di contratto con i ‘Red Devils’ che tarda ad arrivare, del resto, sembra giocare davvero a favore della Juventus. Che in questa estate dunque attenderà notizie dalle parti dell’Old Trafford, per un ‘Pogback’ al contrario tanto inseguito e che avrebbe del clamoroso. E che potrebbe realizzarsi, per assurdo, proprio nel pieno della congiuntura economica più difficile per il club piemontese.