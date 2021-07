Il Milan mette il mirino un attaccante che sta facendo faville a Euro 2020: doppia contropartita per il bomber

Euro 2020 continua a essere una vetrina importantissima per molti giocatori, pronti a mettere in risalto le loro qualità. Grazie a questa competizione diversi club trovano nuovi obiettivi per la sessione estiva di calciomercato, proprio come ha fatto il Milan. Infatti i rossoneri cercano un attaccante che possa portare concorrenza a Zlatan Ibrahimovic, magari affiancarlo o fargli da vice.

Così il club milanista mette gli occhi nella Repubblica Ceca, dove ad impressionare in questo Europeo è Patrik Schick, attuale capocannoniere della competizione. L’attaccante di proprietà del Bayer Leverkusen e con un passato in Serie A con le maglie di Roma e Sampdoria, in questa stagione ha collezionato 37 presenze con 11 gol messi a segno. Per arrivare al bomber classe 1996 i rossoneri sembrerebbero pronti a mettere sul piatto ben due contropartite.

Calciomercato Milan, occhi su Schick: Kalulu e Hauge inseriti nell’affare

L’attuale valutazione del bomber ex Roma e Sampdoria si aggira attorno ai 40 milioni di euro, ma i rossoneri starebbero pensando ad uno scambio con due contropartite. La prima sarebbe il giovane difensore Pierre Kalulu, classe 2000 molto duttile nel reparto difensivo. L’altra invece sarebbe Jens Petter Hauge, esterno classe 1999 che è stata una delle rivelazioni rossonere di questa stagione. Dunque due giocatori sul piatto per riportare in Serie A il bomber ceco.