Il Milan a caccia di un attaccante e tra i profili osservati c’è anche un bomber di ‘Euro 2020’: interesse vivo e nuovo annuncio ufficiale

Il Milan si prepara a vivere un’estate da protagonista. La squadra rossonera – insieme all’Atalanta – è l’unica ad aver confermato il proprio allenatore tra le prime otto squadre di Serie A. Una continuità tecnica importante che merita di essere arricchita con nuovi colpi nell’anno del ritorno in Champions League. Gli addii a parametro zero di Donnarumma e Calhanoglu sono stati rimpiazzati dall’arrivo di Maignan e dal riscatto di Tomori, ma ora si cerca un attaccante.

Mister Stefano Pioli è a caccia di una prima punta di qualità da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è una sicurezza, ma non potrà giocare tutte le partite della prossima stagione ed il Milan non vuole farsi trovare scoperto. Mario Mandzukic è andato via senza lasciare tracce ed i nomi accostati ai rossoneri ancora non convincono: Vlahovic appare difficile, così come Giroud.

Il rinforzo in attacco potrebbe arrivare da ‘Euro 2020’ ed il riferimento è a Roman Yaremchuk, classe 1995 del Gent. L’ucraino ha un contratto con la squadra belga sino al 2025 ed è un punto fermo: 17 gol nell’ultimo campionato, conditi anche da sei assist. L’Europeo disputato agli ordini di Shevchenko lo ha portato alla ribalta ed il Milan è sulle sue tracce.

Calciomercato Milan, nuovo bomber da Euro 2020

La conferma è arrivata dal direttore tecnico del Gent, Michel Louwagie, che ai microfoni di RTBF alza il muro: “Il Milan lo valuta 15 milioni di euro? Anche se siamo in tempo di Covid speriamo di più. Tutto dipenderà dal mercato di questa estate e dal Paese in cui andrà“. Il club lo valuta 25-30 e su di lui ci sono anche Wolfsburg, West Ham e Bayer Leverkusen.