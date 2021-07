Calciomercato Juventus, bomba Kimmich | Idea di scambio con Dybala

La Juventus valuta il futuro a centrocampo e potrebbe tentare il grande colpo Joshua Kimmich da regalare a Massimiliano Allegri. Occhio allo scambio

La Juventus è a caccia di profili importanti sul calciomercato da regalare a Massimiliano Allegri per rinforzare la sua rosa. Un nome a sorpresa che potrebbe fare proprio al caso dei bianconeri è quello di Joshua Kimmich. Il centrocampista piace non poco ai bianconeri e ora la sua situazione con il Bayern Monaco è tutta in divenire.

Il calciatore ha annunciato, infatti, che non rinnoverà il suo contratto con i bavaresi e che partirà prima della scadenza nel 2023. Attenzione alle mire di Cherubini sul calciomercato: la dirigenza, infatti, è pronta a dare l’assalto al calciatore.

Calciomercato Juventus, assalto a Kimmich: scambio con Dybala

Il piano della Juventus per arrivare a Kimmich si delinea in maniera chiara. I bianconeri potrebbero tentare di arrivare al calciatore mediante uno scambio. Nell’operazione potrebbe rientrare Paulo Dybala. La Joya, infatti, è in scadenza nel 2022 e tra i due calciatori potrebbe avvenire uno scambio sensazionale che potrebbe giovare a entrambe le compagini. Vedremo se l’operazione decollerà nelle prossime settimane sul calciomercato o resterà solo un’idea.