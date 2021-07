La Juventus fa i conti con le scelte di Massimiliano Allegri: un bianconero potrebbe essere sacrificato, possibile doppia contropartita

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe nascere da qualche cessioni anche eccellente. In particolare tra chi può salutare Torino c’è Arthur. Il centrocampista brasiliano non è il profilo di calciatore che piace all’allenatore toscano, anche se c’è da fare i conti con la cifra spesa appena un anno fa dalla società piemontese per portarlo in Italia. Una cifra che funge da ostacolo ad una sua cessione a titolo definitivo, anche se grazie agli scambi il suo addio non è da escludere. L’ex Barcellona è un nome accostato spesso al Paris Saint-Germain e proprio sull’asse Torino-Parigi potrebbe nascere un’operazione che coinvolgerebbe tre calciatori.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occasione dal Barcellona | Via a metà prezzo

Calciomercato Juventus, Kurzawa e Herrera per Arthur

Come si legge su ‘Le Parisien’, Leonardo deve fare i conti le necessità di bilancio, dopo i grandi acquisti in questo inizio di mercato. Il Psg vuole blindare Mbappe ma il rinnovo dell’attaccante significherebbe mettere sul mercato altri calciatori: da Sarabia a Paredes, passando per Gueye,Kherer, Diallo, Herrera e Kurzawa, tutti valutati intorno ai 30 milioni di euro.

Proprio gli ultimi due potrebbero interessare alla Juventus e finire al centro di uno scambio con Arthur. Un’operazione da 120 milioni di euro complessivi, considerando le valutazioni dei tre calciatori che sarebbero coinvolti.