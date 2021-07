La Spagna batte la Svizzera ai calci di rigore ed è la prima semifinalista di Euro 2020: espulso Freuler nella ripresa, di Oyarzabal il tiro decisivo

Continua il sogno ad Euro 2020 della Spagna, prima semifinalista del torneo. La squadra di Luis Enrique si è conquistata l’accesso al termine di una partita combattuta contro la Svizzera, arrivata sino ai calci di rigore e ricca di episodi. Jordi Alba aveva sbloccato subito la sfida grazie ad un sinistro deviato da Zakaria e divenuto così imparabile per Sommer. Gli spagnoli hanno giocato un primo tempo decisamente migliore, mentre la ripresa è stata soprattutto di marca elvetica. Prima con Zakaria che ha sfiorato il pari, poi con il gol trovato da Shaqiri che ha sfruttato una disattenzione di Laporte e Pau Torres.

Prima svolta, però, al 77′, con l’arbitro che ha mostrato il cartellino rosso a Freuler lasciando in inferiorità numerica la Svizzera. Nei tempi supplementari la squadra di Petkovic mette in mostra una resistenza ferrea e chiude ogni possibile spazio alla Spagna: la copertina è tutta per Sommer, autore di diverse parate decisive. Come con la Francia, il destino della Svizzera si scrive dal dischetto, ma questa volta il finale è nefasto ai biancorossi: decisivo l’errore di Vargas e il rigore conclusivo segnato da Oyarzabal.

Svizzera-Spagna 2-4 d.c.r. (1-1): il tabellino

MARCATORI: 8′ Jordi Alba (Spa); 68′ Shaqiri (Svi)

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer (100′ Mbabu), Freuler, Zakaria (100′ Schar), Zuber (90’+2 Fassnacht); Shaqiri (81′ Sow), Embolo (23′ Ruben Vargas); Seferovic (81′ Gavranovic). A disp.: Mvogo, Kobel, Benito, Fernandes, Comert, Lotomba. Ct. Petkovic

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres (113′ Thiago Alcantara), Laporte, Jordi Alba; Koke (90’+1 Marcos Llorente), Busquets, Pedri (119′ Rodri); Ferran Torres (91′ Oyarzabal), Morata (54′ Gerard Moreno), Sarabia (46′ Dani Olmo). A disp.: De Gea, Sanchez, D. Llorente, Garcia, Gaya, Traoré. Ct. Luis Enrique