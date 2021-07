Juventus che vede sfumare un obiettivo per l’attacco messo nel mirino da tempo: permanenza inaspettata per il bomber

La Juventus da diverse sessioni di calciomercato ha seguito con interesse Arkadiusz Milik, calciatore di proprietà del Napoli che in questa stagione ha indossato la maglia del Marsiglia. Nella scorsa finestra estiva per i trasferimenti il bomber polacco fu molto vicino ai bianconeri, ma poi l’operazione sfumò. Con il club francese Milik ha messo a segno 10 gol in 16 partite disputate e sembrerebbe vicino alla conferma.

Così, secondo quanto riportato da ‘ESPN’, per il bomber polacco potrebbe arrivare la conferma. La situazione economica e l’addio di Fabio Paratici alla Juventus, che lo aveva come pallino, potrebbe aver determinato la decisione di lasciare come obiettivo l’attaccante del Napoli. Così sembrerebbe sempre più vicino la permanenza nel club francese anche per la prossima stagione.