La Juventus a caccia di rinforzi per la prossima stagione. In difesa ecco il possibile scambio con il Psg: Demiral nell’affare

Il mercato entra finalmente nel vivo con l’apertura ufficiale della finestra dei trasferimenti estiva. In Italia, chi ha fortemente bisogno di rinforzarsi dopo un campionato non all’altezza delle aspettative è la Juventus. I bianconeri, che hanno vista interrotta la striscia di 9 scudetti consecutivi grazie al successo dell’Inter dell’ultima annata, hanno ritrovato Massimiliano Allegri e ora hanno l’obiettivo di tornare più competitivi che mai anche in Champions League. Pertanto l’organico verrà rivisto e arriveranno uomini con le giuste qualità e la giusta esperienza per il torneo europeo. Uno dei reparti da migliorare è la difesa, dove la dirigenza della ‘vecchia signora’ potrebbe operare uno scambio di alto prestigio con il Paris Saint Germain.

Juventus, Demiral per Kimpembe: l’ipotesi

Dopo l’arrivo di Sergio Ramos nel club della capitale francese, la Juventus potrebbe provare a portare via dello stesso club Presnel Kimpembe. Il difensore, appena uscito di scena con la sua Francia agli ottavi di Euro 2020 contro la Svizzera, è tra i più forti nel panorama europeo e potrebbe tornare molto utile a una squadra in cerca di rilancio come quella piemontese. La dirigenza potrebbe mettere sul piatto Merih Demiral per uno scambio alla pari sui 40 milioni di euro. L’inserimento del difensore turco potrebbe però non essere abbastanza dal momento che il francese e il Psg non vorrebbero dividere le loro strade.

Pochettino, però, con l’arrivo di Ramos avrà diverse alternative in difesa e potrebbe optare per una difesa a tre. La Juventus intanto sogna il colpo per la difesa e nell’eventuale affare Kimpembe potrebbe essere inserito il cartellino di Demiral.