Belgio-Italia è il quarto di finale più atteso di Euro 2020: a poche ore dalla sfida scopriamo insieme quale undici ha il valore in sede di calciomercato maggiore

Manca sempre meno alla sfida che segnerà il destino degli azzurri ad Euro 2020. Dopo la vittoria soffertissima contro l’Austria di Foda, l’Italia di Roberto Mancini, stasera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sfiderà il Belgio di Roberto Martinez in occasione dei quarti di finale dell’europeo che sanciranno la seconda semifinalista del torneo visto che Spagna-Svizzera si giocherà fra meno di un’ora. Ma il match fra Belgio ed Italia non è soltanto sul rettangolo, ma anche in sede di calciomercato. Prendendo in analisi infatti i dati del noto portale calcistico ‘Transfermarkt’, abbiamo stilato le probabili formazioni delle due nazionali con i relativi valori di ogni cartellino.

PROBABILI FORMAZIONI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku. All. Martinez.

Belgio-Italia: sfida fra valori di mercato. Chi sarà a vincere?

Prendendo in analisi i dati di ogni cartellino dei giocatori presenti nelle probabili formazioni, si ottengono questi risultati:

Italia (4-3-3): Donnarumma (60); Di Lorenzo (24), Bonucci (8), Chiellini (1,5), Spinazzola (26); Barella (65), Jorginho (40), Verratti (55); Chiesa (60), Immobile (38), Insigne (48)

Belgio (3-4-2-1): Courtois (60); Alderweireld (11), Vermaelen (1), Vertonghen (6); Meunier (12), Tielemans (55), Witsel (9), T. Hazard (27); De Bruyne (60), Carrasco (40); Lukaku (100)

Facendo la somma di ogni cartellino a spuntarla è l’Italia con un valore totale del probabile undici titolare di 425,5 milioni di euro. Un soffio, davvero di pochissimo, sopra rispetto al Belgio di Roberto Martinez che si ferma a 421 milioni di euro. Ora però il match si sposta sul rettangolo, chi accederà alle semifinali di Euro 2020?