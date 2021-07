Calciomercato Milan, l’incredibile ipotesi di scambio per arrivare a Insigne: la carta per convincere Spalletti

“Sarà quel che sarà”, è stato chiaro Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli ha rimandato a data da destinarsi i discorsi legati al rinnovo di Lorenzo Insigne, calciatore in scadenza con gli azzurri il 30 giugno del 2022. Il capitano partenopeo è stato uno degli elementi (tra i pochi) positivi di una stagione negativa e il suo rapporto col Napoli appare tutt’altro che definito. In più, l’Europeo ‘rischia’ di fargli da vetrina, con tanti top club europei che già stimano di base il fantasista di Frattamaggiore.

Tra questi, anche in Italia c’è chi lo segue e stima da tempo. Il Milan è uno dei club da sempre attenti al mercato nostrano. Soprattutto quando si può presentare un’occasione low-cost e in linea con le ambizioni tecniche ed economiche della società rossonera. E dopo l’addio di Calhanoglu, la dirigenza lombarda è alla ricerca di un calciatore capace di accendere la luce sulla trequarti, con il nome di Lorenzo Insigne che stuzzicherebbe non poco la fantasia di Maldini e Massara.

Calciomercato Milan, ipotesi Insigne: scambio difficile, ma una carta può convincere Spalletti

Per quanto resti un’ipotesi molto difficile, il Milan avrebbe pronto il piano per insidiare il Napoli. Il cartellino di Rafael Leao rappresenterebbe un buon viatico per ‘risarcire’ gli azzurri in caso di addio anticipato del proprio capitano: Spalletti è un allenatore che ama i calciatori con le caratteristiche del portoghese, valutato sui 25 milioni di euro dalla società rossonera. Ad oggi, non esiste una reale trattativa. Solo un sibillino pensiero nella mente della dirigenza milanista. La priorità di Insigne e degli azzurri resta quella di proseguire insieme, per poi ragionare su un eventuale futuro da separati.