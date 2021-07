La Juventus continua a seguire con attenzione il futuro di Renato Sanches, centrocampista del Lille: possibilità di scambio in sede di calciomercato

Euro 2020 domani riprenderà la sua marcia con i quarti di finale. L’Italia di Roberto Mancini affronterà il Belgio di Martinez in quella che è forse la sfida più suggestiva di questo round. Proprio i Diavoli Rossi, negli ottavi di finale hanno superato, grazie alla rete siglata da Thorgan Hazard, il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Nella selezione lusitana si è messo decisamente in mostra, in queste quattro partite di Euro 2020, Renato Sanches, centrocampista del Lille fresco campione di Francia. L’ex giocatore del Bayern Monaco, in sede di calciomercato, è da tempo nel mirino del Milan, ma non solo.

Nelle ultime settimane è aumentato infatti anche l’interesse della Juventus di Federico Cherubini. La Vecchia Signora deve rimettere a nuovo il centrocampo per affidare a Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, una squadra in grado di tornare a competere ai vertici del campionato italiano di Serie A e della Champions League.

Calciomercato Juventus, obiettivo Renato Sanches | Tentativo di scambio

Renato Sanches, classe 1997, è un centrocampista centrale classico e nella scorsa stagione è stato fra i migliori nel suo ruolo nel campionato francese ed in Europa League dove, nella sfida ai gironi contro il Milan, ha messo in mostra tutto il meglio del suo repertorio. Il portoghese ha un valore di mercato di circa 30 milioni di euro ed un contratto fino al 2023.

Renato Sanches è assistito da Jorge Mendes, procuratore anche di Cristiano Ronaldo, stella della Juventus le cui percentuali di permanenza sembrano al momento più alte. Per arrivare al lusitano, la Vecchia Signora potrebbe mettere sul piatto anche il cartellino di Adrien Rabiot, uno dei migliori della Francia nella deludente spedizione di Euro 2020.