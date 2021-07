La Juventus continua ad essere attiva sul fronte calciomercato per possibili colpi da urlo: la svolta decisiva per il top player

La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione. Il club bianconero potrebbe mettere a segno diversi colpi interessanti per incrementare il tasso tecnico della rosa bianconera. Dopo un anno ricco di problematiche sotto la gestione Pirlo, la situazione sarebbe sul punto di cambiare rapidamente con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. La dirigenza torinese è sempre pronta a snellire la rosa dicendo addio ai vari esuberi che non sarebbero più indispensabili all’allenatore livornese.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato Juventus, dopo Ronaldo: doppio intrigo con il Bayern

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, UFFICIALE: de Boer dice addio all’Olanda | C’è il sostituto

Calciomercato Juventus, Mbappe si libera a parametro zero

Come svelato dall’edizione de “L’Equipe” l’attaccante francese del PSG, Kylian Mbappe, avrebbe già preso una decisione per quanto riguarda il suo futuro. Decisivo il suo errore dagli undici metri negli ottavi di finale di Euro2020 contro la Svizzera, il talentuoso giocatore classe 1998 ha fatto sapere di portare a termine il suo legame contrattuale fino al giugno 2022 per poi liberarsi a parametro zero.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato Juventus, dopo Ronaldo: doppio intrigo con il Bayern

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, UFFICIALE: de Boer dice addio all’Olanda | C’è il sostituto

Le numerose trattative per un possibile rinnovo contrattuale non hanno dato finora i propri frutti: la decisione presa dal campione francese ha fatto scattare l’allarme per le big d’Europa, che l’hanno messo nel mirino ormai da tanto tempo. Con la permanenza di Mbappe fino alla prossima stagione, ci sono zero possibilità di vedere Cristiano Ronaldo a Parigi. In questo modo lo stesso campione portoghese sarebbe sul punto di restare ancora in maglia bianconera.

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per rinforzare la rosa con innesti di top player da urlo. La società bianconera continua a monitorare così profili di assoluto valore: una situazione davvero suggestiva in vista della prossima stagione.