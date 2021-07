Calciomercato Juventus, continua ad esserci un velo di incertezza legato al futuro di Paulo Dybala: la big spagnola ci prova per l’argentino

In casa Juventus cresce l’attesa riguardo al fronte uscite. In particolare, i tifosi sono impazienti di conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo. Le probabilità di un addio in estate dell’asso portoghese dal ritorno di Allegri sono aumentate sensibilmente. Per il tecnico toscano, infatti, il classe ’85 non è centrale nei piani. Entrambi le parti, inoltre, sembrano più propense alla separazione. Il potente e noto procuratore Jorge Mendes, in questo senso, è al lavoro già da mesi per trovare una nuova piazza al suo assistito. Le squadre maggiormente interessate sono PSG e Manchester United, con i francesi in presunto vantaggio. CR7 ha terminato l’Europeo con la nazionale e nelle prossime settimane avremo sicuramente altre notizie.

L’ex Real, però, non è l’unico profilo in bilico della rosa della ‘Vecchia Signora’ in sede di calciomercato. Non vi sono ancora certezze a proposito del rinnovo di Paulo Dybala, in scadenza a giugno 2022. In giornata è intervenuto il vicepresidente della Juve Pavel Nedved sull’argomento, nel corso della conferenza stampa di Cherubini: “Siamo in contatto con il giocatore e con il procuratore Antun. Appena rientrerà si parlerà lì dove abbiamo finito“. Parole chiare, che testimoniano come i piemontesi vogliano continuare a puntare sull’argentino classe ’93. Occhio, però, alla nuova super pretendente.

Calciomercato Juventus, allarme Dybala | Ancelotti s’inserisce

Stando a quanto rivela il portale spagnolo ‘Donbalon.com’, il Real Madrid sarebbe piombato su Dybala. I ‘Blancos’ guidati da Ancelotti ritengono che la seconda punta possa rappresentare un rinforzo di lusso per il proprio rilancio, nonostante il calo nell’ultima stagione in particolare. L’operazione potrebbe concretizzarsi per una cifra intorno ai 70 milioni di euro o anche qualcosa in meno.

Ma, come detto, Allegri stima molto Dybala e farà di tutto per rinnovare l’accordo e trovare un punto d’incontro tra i 7,3 milioni di euro percepiti attualmente e i 12 milioni richiesti dal calciatore. Vi terremo aggiornati.