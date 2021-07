Calciomercato Inter, Skriniar al Tottenham | Marotta fissa il prezzo

L’Inter potrebbe privarsi di Milan Skriniar dopo Hakimi: il Tottenham proporrebbe uno scambio, ma le idee di Marotta sono chiare

L’Inter è alle prese con la cessione di Achraf Hakimi per mettere a posto il bilancio. Il club nerazzurro incasserà sui 70 milioni di euro compresi bonus, ma potrebbe anche arrivare la seconda cessione di un big. Tutto ciò per rientrare dei problemi economici di Suning, che non danno la possibilità all’Inter di proseguire con alcuni dei campioni acquistati negli ultimi anni. Uno di questi potrebbe essere Milan Skriniar, pezzo pregiato della difesa finito nel mirino dei club di Premier League, anche dopo il buon Euro 2020 con la Slovacchia.

Inter, scambio per Skriniar

Uno dei club interessati da tempo a Milan Skriniar è il Tottenham, che lo ha seguito anche l’anno scorso. Tuttavia, la pandemia impone dei limiti anche ai club inglesi. Ecco perché gli Spurs, che hanno da poco ingaggiato Nuno Espirito Santo, proporrebbero all’Inter uno scambio per abbassare le pretese per lo slovacco. Uno dei calciatori sarebbe Sergio Reguilon (scambio alla pari), che andrebbe a coprire la fascia sinistra dove Inzaghi è scoperto.

Tuttavia, oltre a Reguilon, anche Davinson Sanchez potrebbe rientrare nello scambio. Il difensore colombiano è valutato sui 25 milioni di euro, ma Marotta ha le idee ben chiare. Si priverebbe di Skriniar come degli altri top della squadra solo per un’offerta cash. E meno di 60 milioni l’Inter non accetterebbe.