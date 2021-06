Ante Rebic, esterno sinistro offensivo del Milan di Stefano Pioli, potrebbe anche lasciare i rossoneri. Le ultime di calciomercato sulla società meneghina

Il Milan di Stefano Pioli, nelle ultime settimane, ha visto andar via due pilastri della rosa dello scorso anno a parametro zero. Stiamo parlando di Gigio Donnarumma, portiere della Nazionale italiana di Roberto Mancini, che si unirà al PSG di Mauricio Pochettino e di Hakan Calhanoglu che, spiazzando tutti, ha scelto di vestire la maglia dei cugini rivali dell’Inter, il prossimo anno guidata da Simone Inzaghi. Non solo, in questo momento a tener banco in ottica calciomercato è la questione legata al rinnovo di Franck Kessie, centrocampista decisivo nello scacchiere tattico di Pioli, ma attenzione anche al possibile addio di Ante Rebic.

Il giocatore croato, che a Euro 2020 non ha particolarmente brillato, prima nel ruolo di centravanti poi in quello di esterno, ha estimatori in Bundesliga ed il Milan, alla giusta offerta, potrebbe anche decidere di privarsi dell’ex Eintracht Francoforte. Al suo posto, il Diavolo starebbe pensando ad un suo connazionale e compagno nella selezione croata: Josip Brekalo.

Calciomercato Milan, Rebic e Brekalo | Esterni a confronto

Ante Rebic ha una valutazione di mercato non inferiore ai 25 milioni di euro e, nell’ultima stagione con la maglia del Milan, è stato molto altalenante dal punto di vista del rendimento chiudendo con 11 reti e 7 assist in 27 presenze nel campionato italiano di Serie A. Il croato può anche però agire da prima punta, cosa che Brekalo non sarebbe in grado di fare sin da subito.

Il classe 1998 del Wolfsburg ha una valutazione di poco inferiore ai 15 milioni di euro ed un contratto con la società tedesca fino al 2023. Nell’ultimo campionato di Bundesliga, Brekalo ha collezionato 29 presenze mettendo a segno 7 gol e fornendo 3 assist ai suoi compagni di squadra.