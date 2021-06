Calciomercato Juventus, ecco Locatelli | Chiusura a un passo

La Juventus sta mettendo le mani su Manuel Locatelli, possibile chiusura a breve: il giocatore è a un passo

La Juventus vuole piazzare il grande colpo a centrocampo, il reparto che più ha sofferto la scorsa stagione. Troppi investimenti andati a vuoto, come per esempio Rabiot e Ramsey, che percepiscono oltre 7 milioni a stagione e non hanno reso come volevano nel club bianconero. Il principale candidato è Manuel Locatelli, autore di un Euro 2020 strepitoso con l’Italia, con la quale ha messo a segno anche una doppietta contro la Svizzera. Il Sassuolo sa che non può più trattenerlo e si sta lavorando costantemente per trovare la formula e le cifre giuste per concludere l’operazione.

Juventus, a breve chiusura per Locatelli

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘, il Sassuolo è intenzionato ad accontentare Locatelli sul passaggio alla Juventus. La chiusura della trattativa sembra solo questione di tempo, bisogna limare la formula. Dopo i quarti di finale contro il Belgio le due parti torneranno a confrontarsi e la possibilità di chiudere l’operazione la prossima settimana è tutt’altro che esclusa. Il club bianconero ha offerto il cartellino di Radu Dragusin al Sassuolo, più 30 milioni di euro. La contropartita permetterebbe di risparmiare molto sul conguaglio economico da dare al club neroverde.