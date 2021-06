Arrivano delle certezze in merito al futuro di Cristiano Ronaldo, che è stato messo in discussione in queste settimane: c’è l’annuncio

Sono giornate cruciali quelle che si stanno vivendo per quanto riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ora ha terminato del tutto la sua stagione con l’eliminazione agli Europei e può dedicarsi esclusivamente al suo futuro, visto che la permanenza alla Juventus sembra essere ancora in bilico.

L’ex calciatore Roberto Pruzzo, attualmente opinionista, ha parlato del portoghese ai microfoni di ‘Radio Radio’ e ha detto la sua sul futuro del portoghese senza mostrare alcun dubbio. Ecco le sue dichiarazioni: “Non ci sono possibilità che Cristiano Ronaldo vada via, direi lo 0%. Rimarrà certamente alla Juventus”.

Calciomercato Juventus, annuncio di Pruzzo su Ronaldo: “Rimarrà certamente”

Dopo tante discussioni, dunque, potrebbe chiudersi con la permanenza in bianconero la telenovela Cristiano Ronaldo. Il portoghese nella scorsa annata non è riuscito a incidere nei momenti chiave ed è sembrato spesso scontento del rendimento dei propri compagni di squadra. Nonostante ciò però può esserci la permanenza anche per il fatto che non ci sono tante squadre nel mondo disposte a pagare interamente il suo ingaggio da 31 milioni di euro netti.

Ronaldo ha comunque dimostrato di essere ancora un elemento importante chiudendo la Serie A al primo posto nella classifica marcatori con 29 reti segnate.