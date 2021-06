La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione: l’obiettivo del club bianconero è non perdere i pezzi pregiati

La Juventus non vuole perdere i migliori calciatori in rosa. Non solo acquisti e cessioni eccellenti, ma anche la possibilità di trattenere i top player di Massimiliano Allegri. Il ritorno in panchina dell’allenatore livornese farà cambiare le dinamiche con le richieste già effettuate da tempo alla dirigenza.

Calciomercato Juventus, Cuadrado ad un passo dal rinnovo

Come svelato dall’edizione odierna di “Tuttosport” il laterale colombiano, Juan Cuadrado, impegnato proprio in questi giorni in Copa America con la propria Nazionale, sarebbe ad un passo dal rinnovo per un altro anno. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022, ma ci sarà così anche un adeguamento contrattuale.

L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore con Cuadrado che è stato uno dei migliori della formazione bianconera sotto la gestione di Andrea Pirlo. Il sudamericano vuole continuare ad essere un punto di riferimento in vista del futuro collezionando gol e soprattutto assist al bacio ai propri compagni.

Una soluzione totale in vista della prossima stagione. Una delle prime conferme per Massimiliano Allegri, che dovrà anche conoscere la scelta definitiva di Cristiano Ronaldo. Dopo la cocente eliminazione ad Euro2020 il campione portoghese prenderà in pochi giorni la sua decisione.