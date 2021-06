Calciomercato Juventus, aumentano le voci su un possibile addio di Cristiano Ronaldo a breve: ecco il sostituto, colpo dalla Spagna

Saranno due mesi molto movimentati in casa Juventus. C’è tanta voglia di riscatto dopo una stagione certamente al di sotto delle aspettative. Il tecnico Allegri ha in mente alcune mosse per ridisegnare il proprio undici titolare e pare intenzionato a dare per il momento la precedenza al centrocampo. In questo senso, si lavora al colpo Locatelli dal Sassuolo: i dialoghi avanzano e a breve potrebbe arrivare una svolta per la trattativa. Il centro dell’estate bianconera, però, è rappresentato dal dilemma riguardante il futuro di Cristiano Ronaldo. L’allenatore livornese non ha posto veti alla cessione del portoghese e preferirebbe puntare su Paulo Dybala. La carta d’identità (36 anni) pesa sempre di più, considerando alcune recenti prestazioni nell’ultima annata e lo stipendio da ben 31 milioni di euro netti.

Le probabilità di un addio anticipato rispetto alla scadenza naturale del contratto – giugno 2022 – aumentano di giorno in giorno. L’ex Real, valutato intorno ai 25 milioni di euro, ha da poco terminato l’Europeo con la nazionale, eliminata dal Belgio agli ottavi di finale. Ora può concentrarsi a pieno sul futuro, con entrambe le parti in causa che pare siano intenzionate a separarsi. Il potente procuratore Jorge Mendes, infatti, è al lavoro già da qualche tempo per trovare al suo assistito una nuova sistemazione. Se Ronaldo abbandonerà la nave, per la ‘Vecchia Signora’ potrebbero aprirsi nuove importanti strade in sede di calciomercato.

Calciomercato Juventus, c’è l’erede di Ronaldo: le cifre

Continua il rebus Cristiano Ronaldo. La Juventus, nel frattempo, si cautela sondando il terreno alla ricerca del possibile sostituto. Stando a quanto riferisce ‘Footmercato.net’, nella lista dei desideri ci sarebbe anche il nome di Antoine Griezmann. L’attaccante in forza al Barcellona piace da tempo ai bianconeri, i quali potrebbero tentare l’assalto decisivo in caso di addio di CR7. L’amore con i colori blaugrana non è mai realmente sbocciato e il francese prenderebbe senz’altro in considerazione l’ipotesi di iniziare una nuova avventura.

Ma non parliamo certo di un’operazione in discesa. Il contratto del 30enne è in scadenza a giugno 2024 e la sua valutazione si attesta sui 60 milioni di euro. Lo stipendio, invece, conta ben 18 milioni all’anno e può arrivare fino a 23, cifre che non rappresenterebbero un sostanzioso risparmio sull’ingaggio del campione di Madeira. La ‘Vecchia Signora’, infatti, sarebbe disposta ad arrivare massimo a 15 milioni, ossia la metà di quanto percepito da Ronaldo. Occhio al colpo Griezmann per il dopo CR7.