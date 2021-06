Calhanoglu e non solo, Inter al lavoro per prendersi un altro big del Milan. Ecco tutti i dettagli del possibile nuovo sgarbo ai rossoneri

Altro che fantamercato, le ultime indiscrezioni danno l’Inter davvero propensa a prendersi un altro big del Milan dopo Hakan Calhanoglu. E sempre a costo zero. Parliamo ovviamente di Franck Kessie, in scadenza a giugno 2022 coi rossoneri e per ora lontano dal rinnovo. Le sue richieste sono ormai pubbliche: contratto da 6 milioni di euro netti a stagione. Quasi pubblica pure la proposta di Maldini e soci: 4,5 milioni di euro massimo, forse compresi alcuni bonus. La distanza sembra corta, ma invece è piuttosto ampia anche perché il club targato Elliott non pare propenso a colmarla. Dunque il 24enne ivoriano, che parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo saltando di fatto tutto il ritiro (e a gennaio 2022 sarà impegnato in Coppa d’Africa) accetta oppure sarà divorzio, a danno però tutto del ‘Diavolo’ che così vedrebbe andar via l’altro pilastro della squadra di Pioli, probabilmente quello che ha maggiormente inciso nel ritorno in Champions League.

L’Inter lo ammira fin dai tempi in cui esplose con la maglia dell’Atalanta e ora pregusta l’affarone ‘gratis’ commissioni escluse. Il tutto naturalmente fra un anno, quando scade appunto l’attuale contratto con il Milan, seppur Marotta e soci si starebbero muovendo fin da ora per trovare una intesa. In sostanza per bloccarlo e anticipare la concorrenza che comprende la Juventus di Massimiliano Allegri (punterebbe pure Brozovic, in scadenza nel 2022 con l’Inter) oltre al Psg dell’ex Leonardo, svariati club inglesi, Atletico e Real Madrid. Sul tavolo i nerazzurri potrebbero mettere proprio quei 6 milioni o poco meno, 5,5 più bonus, che il classe ’96 chiede ormai da tempo. 6 bonus inclusi per i prossimi quattro anni, un totale di 24 milioni di euro che può davvero ingolosirlo e spingerlo al ‘tradimento’ verso i tifosi milanisti.

Calciomercato Inter, Kessie (a zero) grande colpo: 14 gol nella passata stagione

Kessie sarebbe un grande colpo da parte dell’Inter, un colpo che ‘sconvolgerebbe’ i tifosi del Milan, facendoli andare su tutte le furie. L’ex Atalanta è n giocatore che alzerebbe di molto il livello di forza fisica della squadra di Inzaghi ma anche il tasso tecnico. Rigorista dei rossoneri, nell’ultima stagione ha messo a segno la bellezza di 14 gol e fornito 6 assist.

