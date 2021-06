Il calciomercato estivo può vedere un clamoroso inserimento della Juventus per uno degli obiettivi della Roma di Mourinho

Con l’Europeo che sta monopolizzando l’attenzione del mondo del pallone, il calciomercato estivo vive una fase di attesa. Le prossime settimane potrebbero però regalare non poche sorprese a Roma e Juventus che proseguono la caccia ai profili giusti, da consegnare a Mourinho ed Allegri per l’imminente nuova stagione. Secondo quanto raccolto in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Granit Xhaka. Come viene riportato, il gioiello di proprietà dell’Arsenal e protagonista con la Svizzera ad Euro 2020, ha da tempo un accordo di massima con la Roma. Manca ancora l’intesa tra il club di Friedkin ed i ‘Gunners’ che sono tutt’ora irremovibili sulla cifra da incassare per il cartellino. Non i 12 milioni di euro più 3 di bonus proposti dalla Roma, bensì almeno 20 milioni di euro cash.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, incontro per Ronaldo | Deciso il futuro

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rinnovo con ingaggio dimezzato! La proposta

Calciomercato, ipotesi Juventus per Xhaka: i dettagli

Xhaka vuole la Roma ma non può aspettare per sempre la società giallorossa ed è in questa fase di stallo che potrebbe inserirsi la Juventus. I bianconeri hanno la priorità a Manuel Locatelli, ritenuto il favorito per rinforzare la mediana di Allegri.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Se le difficoltà per portare l’ex Milan in bianconero dovessero proseguire, allora il nome di Xhaka diventerebbe sempre più caldo per la società torinese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, l’agente a Milano | Scambio con la Roma!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan e Roma, colpo in attacco | Svolta dalla Premier!

La Roma dovrà dunque sbrigarsi a trovare un’intesa con l’Arsenal per l’approdo di Xhaka nella Capitale: la ‘Vecchia Signora’ rimane interessata alla finestra.