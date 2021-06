Calciomercato, super scambio Barcellona in Premier | Doppio addio Milan e Juve! Cifre e dettagli

Calciomercato: ipotesi di scambio in Premier League per Coutinho. Tutte le cifre e i dettagli

Porte girevoli soprattutto in casa Barcellona in questa prima fase del calciomercato estivo. Il club blaugrana è tra i più attivi ed ha già annunciato le importanti firme di Aguero e Depay a parametro zero. In attesa del rinnovo di Messi, la società è ora chiamata a sfoltire l’attacco e il primo nome in uscita è quello di Philippe Coutinho. Il fantasista brasiliano non rientra nei piani di Koeman e il Barça sta cercando una nuova sistemazione definitiva all’ex Inter. Tra le possibili destinazioni si è parlato anche del Milan. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, però, per Coutinho si profila un ritorno in Premier League, e tra le squadre accostate c’è anche il Leicester di Brendan Rodgers, che ha già allenato il brasiliano al Liverpool. Ecco l’ipotesi di scambio che potrebbe riguardare indirettamente anche Milan e Juventus. Tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Milan e Juve, ipotesi scambio Barcellona-Leicester | Tutti i dettagli

La società catalana potrebbe approfittare dell’interessamento del Leicester per intavolare uno scambio per Coutinho. Il profilo è quello di Youri Tielemans, centrocampista belga che sta emergendo ad alti livelli, accostato anche alla Juventus. Un possibile scambio che permetterebbe al Barcellona di liberarsi di Coutinho rinforzando il centrocampo, dove è ad esempio in bilico Pjanic. Il 28enne brasiliano è in scadenza di contratto nel 2023 e valutato circa 40 milioni di euro, così come Tielemans. Al momento non c’è nulla di concreto e si tratta di suggestioni di calciomercato, ma Milan e Juve restano alla finestra: rischiano infatti di sfumare due obiettivi di rossoneri e bianconeri. Staremo a vedere.