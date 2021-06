Thomas Tuchel blocca la partenza del suo terzino e manda in fumo i piani di mercato dell’Inter

In casa Inter sta per arrivare l’annuncio della cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain. Una perdita molto pesante per i campioni d’Italia che proprio con il marocchino avevano alzato notevolmente il valore della squadra. La società sta cercando delle nuove alternative sulla corsia di destra ma il lavoro prosegue anche per il terzino sinistro. Rimane viva la pista Jordi Alba e tra gli obiettivi c’è sempre Emerson Palmieri.

Calciomercato Inter, sfuma Alonso: Tuchel lo blocca

L’Inter, però, ha messo nel mirino, sin dall’arrivo di Antonio Conte, Marcos Alonso. Il terzino spagnolo ha perso titolarità con Lampard ma ha ritrovato fiducia sotto la gestione Tuchel. Il Chelsea aveva aperto alla cessione dell’ex Fiorentina, tanto da svegliare il desiderio del Barcellona che lo considera la prima alternativa a Junior Firpo. Il tecnico campione d’Europa, però, secondo quanto riportato da ‘Mundo deportivo’, avrebbe bloccato la cessione di Alonso, in quanto lo considera un giocatore molto duttile e adatto a interpretare più ruoli.

Marcos Alonso, inoltre, ha un contratto che lo lega al club londinese fino al 2023 e per le pretendenti è molto complicato ottenere il suo cartellino ad una cifra ragionevole. L’intervento di Thomas Tuchel ha cambiato le carte in tavola e rischia di mandare definitivamente in fumo le speranze dell’Inter di arrivare ad Alonso, così come quelle del Barcellona.