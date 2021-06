La Francia, grande favorita di Euro 2020, si appresta ad affrontare il match con la Svizzera: niente sesso per i giocatori di Deschamps

La Francia si appresta ad affrontare l’incontro con la Svizzera. La sfida sarà valida per gli ottavi di finale di Euro 2020 e andrà in scena questa sera alle ore 21:00. Gli uomini di Deschamps, grandi favoriti della competizione, si preparano mentalmente e fisicamente all’impegno che sulla carta non dovrebbe creare troppi problemi. A tal proposito, spunta un interessante dettaglio: il CT avrebbe imposto ai giocatori francesi l’astinenza dal sesso e, di conseguenza, qualsiasi contatto con mogli e amanti. Non hanno alcun contatto con il mondo esterno da più di un mese. La situazione certamente non è semplice, come rivelato da Griezmann: “Non possiamo toccare nessuno, neanche i familiari. Ma non si può fare altrimenti. È dura per tutti, giocatori e staff, ma va accettato”.

Un membro dello staff tecnico ne ha parlato ai microfoni de ‘Le Parisien’: “Ai giocatori non resta che il metodo manuale. L’astinenza crea tensione, ma è un argomento discusso. Anche perché diventa complicato non poter dare neanche un bacio o una carezza alla persona amata. I giocatori sono in gran parte dei ragazzotti ventenni nel pieno delle loro forze”.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, il Real ci prova per due big | Beffa Milan e Juventus

Francia, Deschamps usa la linea dura: giocatori in astinenza

Non sono ammesse deroghe. La Francia sceglie la linea dura per mantenere alta la concentrazione durante gli Europei. Le mogli e le fidanzate, inoltre, possono rimanere al massimo in tribuna e si salutano a distanza dal campo nel post-partita. Servizio di sicurezza sempre attivo al fine di evitare infiltrazioni notturne o fughe dall’Hotel.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan e Roma, colpo in attacco | Svolta dalla Premier!

Vedremo se questa soluzione rigida sarà realmente d’aiuto alla Francia, che ha potenzialmente davanti a sé un cammino lungo ancora un paio di settimane fino alla finale dell’11 luglio.