Il Milan pianifica il ritorno di un attaccante e accontenta le richieste di mister Stefano Pioli: accordo a un passo

Calciomercato che inizia a entrare nel vivo, con la sessione estiva che s’infiammerà certamente al termine di Euro 2020. Nel frattempo in casa Milan si pensa a come rinforzare la rosa, con il reparto offensivo al momento che sembrerebbe essere la priorità per cui trovare nuovi innesti. Proprio per rinforzare l’attacco la società milanista invece di guardare altrove, sembrerebbero aver puntato il mirino su un calciatore che in questa stagione ha giocato con la casacca rossonera, ovvero Brahim Diaz.

L’attaccante di proprietà del Real Madrid infatti dopo il prestito annuale a Milanello è tornato nella capitale spagnola, ma Stefano Pioli sembrerebbe intenzionato a riportarlo nella sua rosa. Così la società rossonera continua a trattare il suo ritorno, che sembrerebbe essere sempre più vicino.

Calciomercato Milan, Brahim Diaz più vicino: distanza di 5 milioni

Ritorno sempre più vicino per Brahim Diaz al Milan. L’attaccante spagnolo in questa prima stagione in rossonero ha collezionato 39 presenze tra tutte le competizioni, mettendo a segno 7 gol e 4 assist. Una delle richieste di Stefano Pioli alla società in questo calciomercato estivo sembrerebbe essere proprio il riscatto dello spagnolo, che potrebbe essere accontentata a breve.

Infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, tra il Milan e il Real Madrid si continua a trattare e la soluzione perfetta potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore degli spagnoli. La distanza tra le due parti al momento sarebbe di circa 5 milioni. La cifra per il riscatto dovrebbe essere tra i 20 ed i 25 milioni, mentre quella per il contro riscatto dei ‘Blancos’ dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 o 30 milioni, a seconda della cifra per il riscatto. Dunque sembra tingersi di rossonero il futuro di Brahim Diaz.