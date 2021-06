Il Barcellona punta il big difensivo dell’Inter e offre uno scambio con un giocatore che piace al Milan

Tra i protagonisti dell’Inter campione d’Italia, oltre agli attori principali, Lautaro e Lukaku, c’è anche, senza dubbio, Stefan de Vrij. Il difensore olandese è diventato in questi anni il perno della difesa nerazzurra e adesso ritroverà Simone Inzaghi dopo averlo avuto come allenatore in precedenza alla Lazio. Le sue qualità, però, sono state apprezzate anche durante l’Europeo e tra le principali estimatrici c’è il Barcellona.

Calciomercato Inter, il Barcellona offre Firpo per de Vrij

de Vrij continua ad essere un pallino del connazionale Ronaldo Koeman che ha già spinto per l’acquisto dell’altro olandese che si accaserà ai blaugrana, Memphis Depay. Il Barcellona sembra davvero intenzionato a puntare sul difensore nerazzurro, garantendogli un contratto quadriennale da 6 milioni di euro l’anno. L’Inter non si priverà facilmente del suo difensore centrale e chiede almeno 25 milioni di euro per sacrificarlo. In cambio il club catalano potrebbe inserire una contropartita tecnica per ammortizzare i costi dell’operazione, come riportato da ‘interlive.it’.

Si tratterebbe di Junio Firpo, terzino dominicano, naturalizzato spagnolo, classe ’96. L’ex Betis viene valutato dai balugina 25 milioni di euro, esattamente come de Vrij. Lo scambio, infatti, sarebbe alla pari, almeno per il valore di mercato dei due giocatori. Firpo da tempo è anche nel mirino del Milan che vorrebbe rinforzare la corsia di sinistra, soprattutto nell’ipotesi di addio di Theo Hernandez ma lo scambio pensato dal Barcellona con i rivali nerazzurri, taglierebbe fuori il Diavolo.